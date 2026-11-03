Tekirdağ\'da 26 zanlı yakalandı, 21\'i tutuklandı, peynir bidonunda uyuşturucu bulundu

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 21 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son iki haftada uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, kent genelinde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonlarda 26 zanlıyı yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda, peynir bidonunda 3 kilogram sentetik uyuşturucu, 14 bin 495 sentetik ecza hap, 17 bin 496 uyuşturucu emdirilmiş peçete, 2 ruhsatsız tabanca, ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 111 bin 135 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21'i tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.