Tekirdağ'da 90 mezarın envanteri tamamlanıp Bakanlığa sunuldu - Son Dakika
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Tekirdağ'da 90 mezarın envanteri tamamlanıp Bakanlığa sunuldu

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Tekirdağ\'da 90 mezarın envanteri tamamlanıp Bakanlığa sunuldu
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Türk-İslam Dönemi Mezartaşları Envanter Projesi kapsamında Tekirdağ'da yürütülen çalışmalar, Vali Recep Soytürk'e aktarıldı. Tekirdağ Asri Mezarlığı'ndaki 90 mezarın envanteri tamamlanarak Kültür ve Turizm Bakanlığına sunuldu.

Türk - İslam Dönemi Mezartaşları Kitabeler Ulusal Envanter Projesi ekibi, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Ökkeş Narinç, Proje Yürütücü Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Kaya ve proje ekibi, Vali Soytürk ile makamında bir araya geldi.

Ziyarette Narinç, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 11 Haziran 2026'da kabul edilen proje kapsamında Tekirdağ'da yürütülen çalışmalar hakkında Soytürk'e bilgi verdi.

Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğretim üyeleri ve UTABİLİM Derneği işbirliğinde yürütülen projede 17 kişilik ekip görev alıyor.

Yaklaşık 6 yıllık süreyi kapsayan proje kapsamında Tekirdağ, 4 pilot ilin ardından çalışmalara dahil edilen 5'inci il oldu.

Çalışmalar kapsamında Tekirdağ Asri Mezarlığı'nda 90 mezarın envanter çalışması tamamlanarak Kültür ve Turizm Bakanlığına sunuldu.

Proje ile Türk-İslam dönemine ait mezar taşları ve kitabelerin kayıt altına alınması ve elde edilen bilgi ve belgelerin gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.

Vali Soytürk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek proje ekibine çalışmalarında başarı diledi.

Kaynak: AA
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