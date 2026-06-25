Tekirdağ'da Aile İçi İletişimi Güçlendirecek Seminer Programı

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Çerkezköy Kızılpınar TEK Atölye'de "Aile İçi İletişim" başlıklı seminer düzenledi. Sosyal Hizmet Uzmanı Simge Nur Öksüz'ün verdiği eğitimde, aile içi iletişimi güçlendirecek sağlıklı iletişim yollarının önemi vurgulandı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, aile içi iletişimin güçlendirilmesi ve sağlıklı iletişim yöntemlerinin geliştirilmesi amacıyla eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından verilen eğitim, Kızılpınar TEK Atölye'de kadınlara yönelik gerçekleştirildi.

EMPATİ VE ETKİLİ İLETİŞİM VURGUSU

Sosyal Hizmet Uzmanı Simge Nur Öksüz, aile kültürü ve değerleri üzerinde durdu. Aile bireyleri arasındaki iletişimi güçlendirecek konulara değinen Öksüz, aile içi iletişimin toplumun temel yapı taşı olan aile kurumunun güçlenmesinde, empati kurma ve sorun çözme becerilerinin geliştirilmesinde önemli rol oynadığını ifade etti.

ÇATIŞMALARIN ÇÖZÜMÜNDE İLETİŞİMİN ROLÜ

Öksüz, aile içi iletişimde yaşanan çatışma ve anlaşmazlıkların yapıcı yöntemlerle çözülmesinin önemine dikkati çekti. Çocukların iletişim becerilerini büyük ölçüde ailelerinden öğrendiklerini belirten Öksüz, aile bireylerinin birlikte kaliteli zaman geçirmesinin aile bağlarını güçlendirdiğini ve sağlıklı iletişimin gelişmesine önemli katkı sağladığını belirtti.