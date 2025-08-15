Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde anızdan ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.
Bıyıkali Mahallesi'nde biçilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın ağaçlık alana sıçradı. Yangının yerleşim yerlerine yaklaştığı mahallede 10 ev tedbir amaçlı boşaltıldı.
Yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonucu yangın söndürüldü. Yangında 150 dekar tarım arazisi ve ağaçlık alan zarar gördü.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Anız Yangını Söndürüldü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?