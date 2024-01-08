 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tekirdağ'da arı yetiştiricilerine arı keki dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da arı yetiştiricilerine arı keki dağıtıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, il genelinde 508 yetiştiriciye 91 ton 440 kilogram arı keki dağıttı. Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, üreticilere destek olduklarını belirterek arıcılığın gelişmesi için çaba gösterdiklerini ifade etti.

Tekirdağ\'da arı yetiştiricilerine arı keki dağıtıldı
08.01.2024 - 14:18,  Güncelleme: 14:29
Abone Ol

Tekirdağ'da arı yetiştiricilerine "arı keki" dağıtıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre il genelinde 508 yetiştiriciye 91 ton 440 kilogram arı keki verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, üreticilere destek olduklarını belirtti.

Yetiştiricilerin bal üretimi yapılmayan dönemlerde kovanlarına ilave yem vermeleri gerektiğini dile getiren Albayrak, "Saray ilçesinde de 89 kişiye 16 ton 20 kilogram arı keki dağıtımı yapıldı. Tekirdağ'da arıcılığın gelişmesi için çaba gösteriyoruz. Arıcılık konusunda uygulamaya koyduğumuz projeler arıcılık faaliyetlerinin geliştirilmesine, üreticilerimizin ek gelir imkanı elde edebilmelerine ve tarımsal üretimde verimlilik artışına katkı sağlıyor. Tarım ve hayvancılığa artı değer kazandırmak ve üreticilerimizin zorlukları aşmalarına yardımcı olmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'a ziyaret

Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürü Tezcan Buçan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı ziyaret etti.

Buçan ve Albayrak, görüş alışverişinde bulunarak bir süre sohbet etti.

Buçan, Albayrak'a yürütülen çalışma ve faaliyetler ile ilgili bilgi verdi.

Albayrak'ta Buçan'a teşekkür ederek, güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Kadir Albayrak, Tekirdağ, Saray, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da arı yetiştiricilerine arı keki dağıtıldı - Son Dakika


14:21
Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü 'Panathinaikos' diyemedi Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü "Panathinaikos" diyemedi
13:58
İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi
13:20
Murat Kurum'a destek verecekler mi? BBP lideri Mustafa Destici yerel seçim kararını açıkladı Murat Kurum'a destek verecekler mi? BBP lideri Mustafa Destici yerel seçim kararını açıkladı
13:16
Taraftar yolunu gözlüyordu! Icardi'nin döneceği maç belli oldu Taraftar yolunu gözlüyordu! Icardi'nin döneceği maç belli oldu
12:50
Genç kadın, sis bombasıyla şaka yapan adamın suratına bir tencere kaynar su fırlattı Genç kadın, sis bombasıyla şaka yapan adamın suratına bir tencere kaynar su fırlattı
12:42
Fatih Terim Fonu Davasında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı Fatih Terim Fonu Davasında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı
12:32
AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor
12:09
5 ilde 'Barbie-Es' fuhuş operasyonu! 18 kişi gözaltına alındı 5 ilde "Barbie-Es" fuhuş operasyonu! 18 kişi gözaltına alındı

Son Dakika
14:21 Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü "Panathinaikos" diyemedi
13:58 İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi
13:20 Murat Kurum'a destek verecekler mi? BBP lideri Mustafa Destici yerel seçim kararını açıkladı
13:16 Taraftar yolunu gözlüyordu! Icardi'nin döneceği maç belli oldu
12:50 Genç kadın, sis bombasıyla şaka yapan adamın suratına bir tencere kaynar su fırlattı
12:42 Fatih Terim Fonu Davasında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı
12:32 AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor
12:09 5 ilde "Barbie-Es" fuhuş operasyonu! 18 kişi gözaltına alındı
12:06 Acun Ilıcalı "Ben böyle bir şey görmedim" diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon
11:59 İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 14:44:40. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da arı yetiştiricilerine arı keki dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement