Tekirdağ'da Belediye Başkanları İl Müdürlerini Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tekirdağ'da Belediye Başkanları İl Müdürlerini Ziyaret Etti

Tekirdağ\'da Belediye Başkanları İl Müdürlerini Ziyaret Etti

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal'ı ziyaret etti. Albayrak, Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarını anlattı. Aynı şekilde, Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan da Süleymanpaşa ilçesindeki okulları ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar ise İl Jandarma Komutanı Ahmet Çetin'i ziyaret ederek ilçeye yaptığı hizmetleri anlattı.

28.03.2024 16:29  Güncelleme: 16:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal'ı ziyaret etti.

Albayrak, Öcal ile makamında bir süre görüşerek, Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışmaları anlattı.

Öcal da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Albayrak'a çalışmalarında başarılar diledi, güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ulusan'dan ziyaret

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Süleymanpaşa ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Ulusan, Süleymanpaşa Hüseyin Pehlivan İlkokulunu'nu ziyaret etti, yapılan çalışmalar hakkında idarecilerinden bilgi aldı.

Mesleki konular ve öğrencilerin durumunu değerlendiren Ulusan, idarecilere çalışmalarında başarı diledi.

Uzunlar'dan ziyaret

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, İl Jandarma Komutanı Ahmet Çetin ziyaret etti.

Çetin ile makamında görüşen Uzunlar, görev süresi boyunca ilçeye yapmış olduğu hizmetleri anlattı.

Çetin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Uzunlar'a çalışmalarında başarı diledi, güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA

Kadir Albayrak, Ahmet Çetin, Jandarma, Tekirdağ, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Belediye Başkanları İl Müdürlerini Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli’de Slogan Karşısında Şaşkınlık Yaşadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de Slogan Karşısında Şaşkınlık Yaşadı
15:25 Alacaklılar kapıya dayanmıştı Ekol Asansörleri, 34 yıllık faaliyetinin ardından iflasını açıkladı Alacaklılar kapıya dayanmıştı! Ekol Asansörleri, 34 yıllık faaliyetinin ardından iflasını açıkladı
14:38 İsmailağa ile Cübbeli Ahmet arasındaki kavgada yeni perde Tartışma yaratan video yeniden dolaşıma sokuldu İsmailağa ile Cübbeli Ahmet arasındaki kavgada yeni perde! Tartışma yaratan video yeniden dolaşıma sokuldu
14:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere zam için tarih verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere zam için tarih verdi
13:18 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Hükümetin IMF ile anlaştığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Hükümetin IMF ile anlaştığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır
17:16 Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, esnaf ziyaretinde tartıştığı emekli esnafa saldırdı Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, esnaf ziyaretinde tartıştığı emekli esnafa saldırdı
17:00 Bakanlık harekete geçti “Jasmine bebek“ için toplatma kararı Bakanlık harekete geçti! "Jasmine bebek" için toplatma kararı
16:20 Federasyon oruç tutma yasağı koydu Yıldız futbolcu, milli takım kampından ayrıldı Federasyon oruç tutma yasağı koydu! Yıldız futbolcu, milli takım kampından ayrıldı
15:59 İngiltere’de gösteri uçağı düştü, pilot yanarak can verdi İngiltere'de gösteri uçağı düştü, pilot yanarak can verdi
15:52 Sarıyer’deki çatışmanın arkasından “Kürt Tilkisi“ çıktı Sarıyer'deki çatışmanın arkasından "Kürt Tilkisi" çıktı
15:49 Tek bir konuya dikkat çekti Ancelotti’den 6-1 yenildiğimiz Avusturya maçı sonrası Arda’ya telefon Tek bir konuya dikkat çekti! Ancelotti'den 6-1 yenildiğimiz Avusturya maçı sonrası Arda'ya telefon
14:50 “Ben Hz. Meryem“ videosu ortalığı karıştırdı Hedefteki isimden açıklama geldi: Gerçek değil, dava açıyorum "Ben Hz. Meryem" videosu ortalığı karıştırdı! Hedefteki isimden açıklama geldi: Gerçek değil, dava açıyorum
14:30 AKP İzmir adayı Hamza Dağ’a TKP’li olduğunu söyleyen kişi tartışma yarattı AKP İzmir adayı Hamza Dağ'a TKP'li olduğunu söyleyen kişi tartışma yarattı
14:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bursa’da gövde gösterisi Mitinge 90 bin kişi katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bursa'da gövde gösterisi! Mitinge 90 bin kişi katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2024 17:37:59. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Belediye Başkanları İl Müdürlerini Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement