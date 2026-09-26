Tekirdağ'da boğazına şeker kaçan kişi, zabıtanın Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Tekirdağ'da boğazına şeker kaçan kişi, zabıtanın Heimlich manevrasıyla kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'da Atatürk Caddesi'nde aracını park eden kişi, boğazına kaçan şeker nedeniyle nefes almakta zorlandı. Araçtakilerin alandaki Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinden yardım istemesi üzerine yapılan Heimlich manevrasıyla kişi rahat nefes almaya başladı.
Tekirdağ'da boğazına şeker kaçan kişiyi zabıta ekipleri Heimlich manevrasıyla kurtardı.
Atatürk Caddesi'nde aracını park eden sürücü boğazına kaçan şeker nedeniyle nefes almakta zorlanmaya başladı.
Bunun üzerine araçtakiler alanda bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerinden yardım istedi.
Zabıta personeli, yardım isteyen kişiye Heimlich manevrası uyguladı. Müdahalenin ardından sürücü, boğazındaki cismin çıkmasıyla rahat nefes almaya başladı.
Olay, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA
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