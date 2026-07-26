Tekirdağ\'da Çeşitli Çalışmalar Devam Ediyor

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Kumbağ Mahallesi'nde yürütülen çalışmaları inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Nallar, Karayel Caddesi'nde süren faaliyetleri denetleyip, yetkililerden bilgi aldı.

Nallar, çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Tekirdağ Şehir Hastanesinde çalışan memnuniyeti değerlendirildi

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde çalışan memnuniyetine yönelik değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Başhekimlik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya hastanede görev yapan sendika temsilcileri katıldı.

Toplantıda, çalışan memnuniyetinin artırılmasına yönelik görüş ve öneriler ile çalışma hayatına ilişkin talep ve beklentiler ele alındı.

Katılımcılar, çalışanların daha verimli ve memnun bir çalışma ortamına sahip olmalarına katkı sağlayacak konularda görüş alışverişinde bulundu.

Tekirdağ'da asma genetik kaynaklarına yönelik arazi çalışmaları sürüyor

Tekirdağ'da, Türkiye Asma Genetik Kaynakları Projesi kapsamında yürütülen arazi çalışmaları devam ediyor.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında Malkara ilçesinde gerçekleştirilen survey çalışmalarında gözlem yapıldı.

Çalışmalarda, genetik kaynak niteliği taşıyan asma materyallerinin belirlenmesine yönelik örnek alımı ve işaretleme işlemleri gerçekleştirildi.

Açıklamada, Türkiye'nin asma genetik kaynaklarının korunması, kayıt altına alınması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla proje kapsamındaki saha çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.