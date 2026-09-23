Tekirdağ\'da Ceyport Limanı\'nda kamyonette çıkan yangın aracı kullanılamaz hale getirdi

Tekirdağ'da Ceyport Limanı'nda kamyonette çıkan yangın aracı kullanılamaz hale getirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'da Ceyport Limanı'nda park halindeki kamyonette henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede kamyonetin kasasını saran alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi.
Tekirdağ'da Ceyport Limanı'nda park halindeyken yangın çıkan kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Limanda park halinde bulunan bir kamyonette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede kamyonetin kasasını sardı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü, yangın nedeniyle kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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