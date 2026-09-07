Tekirdağ'da dalgalı denizde boğulma tehlikesi geçiren 4 kişiyi çevredekiler kurtardı - Son Dakika
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Tekirdağ'da dalgalı denizde boğulma tehlikesi geçiren 4 kişiyi çevredekiler kurtardı

Tekirdağ\'da dalgalı denizde boğulma tehlikesi geçiren 4 kişiyi çevredekiler kurtardı
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Tekirdağ Süleymanpaşa'da kuvvetli poyraz nedeniyle dalgalı denizde boğulma tehlikesi geçiren 4 arkadaş, kıyıdaki vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 3 kişinin durumu iyi olurken, 1 kişi hastanede tedavi altına alındı.

TEKİRDAĞ'da girdikleri dalgalı denizde boğulma tehlikesi geçiren 4 arkadaş, çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Tekirdağ'da kuvvetli poyraz etkili oldu. Deniz ulaşımının da olumsuz etkilendiği Tekirdağ'da 4 arkadaş Süleymanpaşa ilçesine bağlı Topağaç Mahallesi'nde denize girdi. Bu kişilerin dalgalar arasında boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden kıyıdaki vatandaşlar, denize girip onları sudan çıkardı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu 3 kişinin durumunun iyi olduğu, 1'inin ise hastaneye götürülerek tedaviye alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da dalgalı denizde boğulma tehlikesi geçiren 4 kişiyi çevredekiler kurtardı - Son Dakika
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