Tekirdağ'da Deniz Temizliği Etkinliğiyle Çevre Farkındalığı Oluşturuldu - Son Dakika
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Tekirdağ'da Deniz Temizliği Etkinliğiyle Çevre Farkındalığı Oluşturuldu

Tekirdağ\'da Deniz Temizliği Etkinliğiyle Çevre Farkındalığı Oluşturuldu

Tekirdağ'da gerçekleştirilen deniz temizliği etkinliğiyle çevre farkındalığı oluşturuldu. Denizden çıkarılan çöpler Rumeli İskelesi'nde sergilendi ve vatandaşlara doğanın korunması hakkında bilgiler verildi.

06.06.2024 12:53
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Tekirdağ'da "Çevre Haftası" kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla deniz dibinde yapılan temizlikte çıkarılan çöpler sergilendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğünde görevli kurbağa ve gemi adamları tarafından gerçekleştirilen etkinlikte denizde dip temizliği yapıldı.

Denizden çıkarılan lastik, ağ ve tekne parçaları, plastik, cam ve evsel atıklar Rumeli İskelesi'nde sergilendi.

Etkinlik kapsamında, iskelede açılan bilgilendirme standında vatandaşlara denizin kirletilmemesi ve doğanın korunması hakkında bilgiler verildi.

Kaynak: AA

Tekirdağ, Rumeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Deniz Temizliği Etkinliğiyle Çevre Farkındalığı Oluşturuldu - Son Dakika

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