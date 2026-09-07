Tekirdağ'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 4 kişi vatandaşlarca kurtarıldı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Topağaç Mahallesi sahilinde denize giren 4 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sudan çıkarılanlar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 4 kişi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı
Topağaç Mahallesi sahilinde denize giren 4 kişinin boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle 4 kişi sudan çıkarıldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 4 kişi, ambulanslarla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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