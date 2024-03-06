Tekirdağ\'da Devrilen Hafif Ticari Araç Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Çorum'da Otoparkta Çıkan Tartışmada 2 Kişi Silahla Yaralandı

Çorum'un Ulukavak Mahallesi'nde bulunan bir otoparkta M.M, Ö.B. ve S.D. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.M, tabancayla ateş ederek S.D. ve otoparkta bulunan Ö.Ö'yü yaraladı. Olayın ihbar edilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. M.M. ve Ö.B. ise polis tarafından gözaltına alındı.