Tekirdağ\'da Devrilen Hafif Ticari Araç Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Harun Çavuşoğlu yönetimindeki 59 AIU 174 plakalı hafif ticari araç, Ulaş Mahallesi'nde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Çavuşoğlu'nun kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Sürücünün cenazesi, Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Edirne Valisi Yunus Sezer, kent genelinde yapılan çalışmalar sonucunda 2 ayda 2 bin 289 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı. Vali Sezer, sınır kenti Edirne'de düzensiz göçün önlenmesi için önemli çalışmalar yapıldığını belirtti. Ayrıca gümrüklerdeki araç ve yolcu trafiğinin arttığını ve gümrük kaçağı malzeme ile uyuşturucuya geçit verilmediğini ifade etti.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, Köprülüler Anadolu Lisesi'nin öğrencilerini taşıyan bir servis minibüsü tarlaya devrildi. Kazada, sürücü ile 19 öğrenci hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve çoğu taburcu edildi. Ancak vücudunda kırık tespit edilen bir öğrencinin tedavisi devam ediyor.
Çorum'un Ulukavak Mahallesi'nde bulunan bir otoparkta M.M, Ö.B. ve S.D. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.M, tabancayla ateş ederek S.D. ve otoparkta bulunan Ö.Ö'yü yaraladı. Olayın ihbar edilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. M.M. ve Ö.B. ise polis tarafından gözaltına alındı.
Çorum'da aranan 2 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı. M. A. isimli kişiye 9 yıl 11 ay 22 gün, İ.G. isimli kişiye ise 5 yıl hapis cezası bulunuyordu. Yakalanan hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Tarımda Kadın Emeği Zirvesi'ne katıldı. Emine Erdoğan, kadın çiftçilerle bir araya gelerek tarım ve toprak konusunda önemli mesajlar verdi. Ayrıca, ata tohumlarının korunması ve doğal tarım uygulamalarının teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bulunan Atatürk Ortaokulu Kız Satranç Takımı, Satranç İl Birinciliği Müsabakalarında şampiyon oldu. Okul, 2-6 Nisan tarihlerinde Muğla ilini grup maçlarında temsil edecek.
Hindistan Federal Ticaret Bakanlığı, soğan ihracatına yönelik yasağı değiştirerek Bangladeş ve BAE'ye yönelik yasak kararını kaldırdığını açıkladı. Değişiklik, dost ülkelerin talebi üzerine yapıldı. Hindistan federal hükümeti, iç piyasanın talebini karşılamak amacıyla Mart ayı sonuna kadar soğan ihracatına yasak getirmişti. Ticaret Bakanlığı, Bangladeş'e 50.000 ton, BAE'ye ise 14.400 ton soğan ihraç edilmesine izin verildi.
Sinop Valisi Mustafa Özarslan, 2023 yılında gerçekleştirilen 241 narkotik operasyonunda 420 şüphelinin yakalandığını ve uyuşturucu satıcılarının her an takip edildiğini açıkladı. Özarslan, uyuşturucuyla mücadelede başarılı operasyonlara devam ettiklerini vurgulayarak, gençlerin zehirlenmesine asla izin vermeyeceklerini belirtti.
Çorum'da M.E.A. idaresindeki 55 ACA 629 plakalı otomobil, Kale Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan G.G'ye çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.
Ankara'nın Mamak ilçesinde evlerine dönerken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki kız çocukları, o anları cep telefonuyla kayda aldı. Köpeklerin saldırısından kurtulan çocukların yaşadığı korku anları videoya yansırken, anne çocuğunun günlerdir evden çıkamadığını belirtti. Olayın ardından mahallelerinde artan sahipsiz köpek sorununa dikkat çeken anne, köpeklerin barınaklara yerleştirilmesini ve kısırlaştırılmasını istedi.
Muş Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, geçen yıl bölgede 1 milyon 839 bin dekarlık alanda arpa ve buğday ekiminin gerçekleştiğini belirtti. Kentte 235 bin büyükbaş, 1 milyon 52 bin küçükbaş hayvan varlığı bulunuyor. Buğday ve arpada yüksek verim elde edilmesi bekleniyor.
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