Tekirdağ'da eğitim yatırımları toplantısı gerçekleştirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Recep Soytürk başkanlığındaki toplantı Çorlu Kaymakamlığında yapıldı.
Toplantıda, Çorlu, Çerkezköy, Süleymanpaşa, Ergene ve Kapaklı ilçelerindeki okulların ve eğitim yatırımlarının son durumları hakkında istişarelerde bulunuldu.
Toplantıya, Vali Yardımcısı Kaan Peker, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulaziz Yeniyol ve Yatırım İzleme Şube Müdürü Tolga Göçmen katıldı.
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