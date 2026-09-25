Tekirdağ'da eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonunda 22 zanlının 18'i tutuklandı

Tekirdağ'da eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonunda 22 zanlının 18'i tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'da yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 zanlıdan 18'i tutuklandı. İlçelerde eş zamanlı düzenlenen operasyonun ardından 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tekirdağ'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 18'i tutuklandı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internetten gerçekleştirilen yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik çalışma yürüttü.
Süleymanpaşa, Çerkezköy, Çorlu, Şarköy, Saray ve Ergene ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 22 zanlı yakalandı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 18'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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