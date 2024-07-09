Tekirdağ'da Eşi Tarafından Öldürülen Kadının Davası Devam Ediyor

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde eşi Buse Ateş Suna'yı darbederek ölümüne neden olduğu öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Tekirdağ 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Enes Suna, Buse Ateş Suna'nın annesi Ayşe ve babası Yaşar Ateş ile taraf avukatları katıldı.

Kimlik tespitinin ardından sanık Suna, eşini sevdiğini ve ona hiç şiddet uygulamadığını öne sürdü.

Suna, kavga olduğu gece eve gelip uyuduğunu eşiyle tartışma yaşamadığını ileri sürerek, "O gece eve gelip yattım. Eşim gece telefonla konuşarak evden ayrılmış. Annem evden çıkarken gördü. Sonra sabah uyandığımda beni 'eşine şiddet uyguladın' diye ifadeye çağırdılar. Eşim nereye gitti, başına ne geldiğini bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Buse Ateş Suna'nın babası Yaşar Ateş de kızının sürekli eşinden şiddet gördüğünü iddia etti.

Kızının ölümünden Enes Suna'nın sorumlu olduğunu ifade eden Ateş, gerekli cezayı alması için elinden geleni yapacağını dile getirdi.

Sanığın annesi Ülküye Suna ise gelininin kavga olduğu gece telefonla konuşup evden ayrıldığını, nereye gittiğini bilmedikleri ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 3 Eylül'e erteledi.

Olay

Süleymanpaşa ilçesinde 4 Şubat'ta Enes Suna eşi Buse Ateş Suna'yı darbettiği iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Darp nedeniyle ağır yaralanan Buse Ateş Suna hastaneye kaldırılmış, bir süre yoğun bakımdaki yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetmişti.