Tekirdağ\'da Evde Hint Keneviri Üretimi Yapan Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde evinde iklimlendirme sistemi kurarak saksılarda Hint keneviri yetiştiren 1 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir evde kenevir üretimi yapıldığı yönünde bilgi aldı.
Ekipler, belirlenen adreste yaptığı aramada, bir miktar Hint keneviri, 5 gram kenevir tohumu, 2 ruhsatsız tabanca, 2 vantilatör, 2 hava nemlendiricisi ve bir termometre ele geçirdi.
Ev sahibi gözaltına alındı.
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Düzce'de denetimli serbestlik tedbiri bulunan dezavantajlı bireylere yönelik kaynakçılık eğitimi düzenleneceği açıklandı. Düzce Valiliği'nde gerçekleştirilen törende, 'Sanayide İstihdam Odaklı Kaynakçılık Eğitimi' protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, dezavantajlı bireylere sanayide ihtiyaç duyulan kaynakçılık eğitimi verilecek.
AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, Ertuğrulgazi ve Beşiktaş mahallelerinde düzenlenen yürüyüşlerde vatandaşlarla bir araya geldi. Yaman, programlarda kentle ilgili projelerini anlatarak, altyapı ve üstyapı sorunlarını çözeceğini belirtti. Yürüyüşlere AK Parti ve MHP il başkanları, ilçe başkanları ve adaylar da katıldı.
Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Carlos Vinicius, kurdukları aile ortamıyla Süper Lig'de şampiyon olacaklarına inandığını söyledi. Vinicius, taraftarlarla güzel ilişki kurduklarını ve takım arkadaşlarının yardımlarının başarıya ulaşmalarını sağlayacağını belirtti. Ayrıca, teknik direktör Okan Buruk'un liderliğinde şampiyon olabileceklerine inandığını ifade etti.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Boao Asya Forumu'nda yaptığı konuşmada, Trans Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru'nun Asya ile Avrupa arasındaki tedarik zincirlerinin güvenliğini en etkili şekilde sağlayan ulaşım rotası olduğunu belirtti. Tokayev, bu koridorun geçen yıl 3 milyon ton yük taşıdığını ve yakın gelecekte 10 milyon tona çıkmasını beklediklerini ifade etti.
Vize Kaymakamı Sedat Özdemir, bir restoranda düzenlenen iftarda şehit aileleriyle bir araya geldi. Özdemir, şehit ve gazilerin mücadelesini vurgulayarak, şehit ailelerinin en değerli emanet olduğunu belirtti. Ayrıca, Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu okul ziyaretinde bulundu ve Edirne gezisi düzenlendi.
Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başkanlığında, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile ilgili seçim güvenliği toplantısı düzenlendi. Toplantıda, seçim sürecinin huzur ve güven içinde geçmesi için alınan tedbirler ve yapılacak planlamalar görüşüldü. Ayrıca, seçim günü sandıkların güvenli bir şekilde taşınması, oy verme işleminin zamanında başlaması ve seçim sonrasında sandıkların il ve ilçe seçim kurullarına ulaştırılması için gereken önlemler alındı. Toplantıda ayrıca, seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrasına yönelik alınması gereken tedbirler, personel sayısı, elektrik arızalarının önlenmesi, iletişim ve sosyal medya üzerinden yapılabilecek dezenformasyonun önlenmesi gibi konular da ele alındı.
Malatya-Elazığ Karayolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında tırın altına giren araçta bulunan bir kişi yaralandı. Kazada, kamyonun arkadan çarptığı otomobilin ardından gelen başka bir otomobil de zincirleme kaza meydana geldi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Trafik akışı kısa süreliğine kontrollü sağlanırken, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı'nın Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubu maçlarının kadrosu belirlendi. Maçlar, 1-7 Nisan tarihleri arasında İstanbul Zeytinburnu Buz Adası'nda gerçekleştirilecek. Takım kadrosunda 22 oyuncu yer alacak.
İstanbul Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İstanbul Şubesi, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla düzenledikleri iftar programında yaklaşık 2 bin yetim çocuğa çeşitli hediyeler takdim etti. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 2013'te ramazanın 15. gününü Dünya Yetimler Günü olarak belirlemesinin ardından, üye ülkelerde yetimlere yönelik çeşitli etkinlikler düzenleniyor. İstanbul Müftüsü ve TDV İstanbul Şube Başkanı Safi Arpaguş, programda katılımcılara ve hayırseverlere teşekkür etti.
Adıyaman Halk Eğitim Merkezi tarafından üretilen 10 bin bebek zıbın takımı Gazze'ye gönderilmek üzere Mersin'e doğru yola çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında Adıyaman'da dikilen zıbınlar, Gazze'deki ihtiyaç sahibi bebeklere ulaştırılmak üzere Mersin Havalimanı'na dualarla gönderildi.
AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, saha çalışmaları kapsamında esnaf ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Taşkın, hükümetin desteği olmadan belediyelerin bu enkazı kaldırma durumunun mümkün olmadığını belirtti.
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