Tekirdağ'da Evde Hint Keneviri Üretimi Yapan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Evde Hint Keneviri Üretimi Yapan Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ\'da Evde Hint Keneviri Üretimi Yapan Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir evde iklimlendirme sistemi kurarak saksılarda Hint keneviri yetiştiren bir şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları bilgi üzerine evde yapılan kenevir üretimine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda bir miktar Hint keneviri, kenevir tohumu, ruhsatsız tabanca ve diğer ekipmanlar ele geçirildi. Ev sahibi gözaltına alındı.

28.03.2024 13:09  Güncelleme: 13:14
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde evinde iklimlendirme sistemi kurarak saksılarda Hint keneviri yetiştiren 1 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir evde kenevir üretimi yapıldığı yönünde bilgi aldı.

Ekipler, belirlenen adreste yaptığı aramada, bir miktar Hint keneviri, 5 gram kenevir tohumu, 2 ruhsatsız tabanca, 2 vantilatör, 2 hava nemlendiricisi ve bir termometre ele geçirdi.

Ev sahibi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Evde Hint Keneviri Üretimi Yapan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Evde Hint Keneviri Üretimi Yapan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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