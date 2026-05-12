Tekirdağ'da Fuhuş Operasyonu: 11 Tutuklama

12.05.2026 10:04
Tekirdağ'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 13 şüpheliden 11'i tutuklandı, 14 kadın kurtarıldı.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarından verdikleri ilanlar aracılığıyla yabancı uyruklu kadınları fuhuş amaçlı pazarladıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Kaçmak istediği esnada çatıda mahsur kalan 1 şüpheli, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Operasyonda kurtarılan 14 mağdur kadın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

