Tekirdağ\'da gasp: 2 şüpheli tutuklandı

Güncel

Tekirdağ'da silahla tehdit ettikleri kişinin cep telefonunu ve parasını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kapaklı ilçesindeki gasp olayına ilişkin iki gün önce yakalanan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

İki gün önce Kapaklı ilçesinde yaşayan G.S, iki kişi tarafından silahla tehdit edildiği, cep telefonu ile 8 bin lirasının gasbedildiği ihbarında bulunmuş, şüpheliler M.B. ve T.Y. jandarma ekibince çiftlikte yakalanmıştı. Zanlılardan M.B'nin 5 ay, T.Y'nin 16 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlenmişti.