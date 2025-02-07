Tekirdağ'da silahla tehdit ettikleri kişinin cep telefonunu ve parasını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Kapaklı ilçesindeki gasp olayına ilişkin iki gün önce yakalanan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
İki gün önce Kapaklı ilçesinde yaşayan G.S, iki kişi tarafından silahla tehdit edildiği, cep telefonu ile 8 bin lirasının gasbedildiği ihbarında bulunmuş, şüpheliler M.B. ve T.Y. jandarma ekibince çiftlikte yakalanmıştı. Zanlılardan M.B'nin 5 ay, T.Y'nin 16 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlenmişti.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da gasp: 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?