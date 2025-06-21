Tekirdağ'da Genç Boğuldu

Tekirdağ'da denize giren genç boğuldu.
Kumbağ Mahallesi'nde arkadaşlarıyla denize giren Özcan Arslan (21) bir süre sonra gözden kayboldu.
Vatandaşların bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ekiplerinin arama çalışması sonucu ulaşılan Arslan, kıyıya çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılan Arslan, kurtarılamadı.
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