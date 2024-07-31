Tekirdağ'da hafif ticari aracın bariyere çarparak devrildiği kazada yaralanan olmadı.
Nusratlı Mahallesi yakınlarında 34 ZK 7939 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araç sürücüsü M.Y ile yanındaki E.Y, kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza nedeniyle ulaşımın aksadığı yol, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da hafif ticari araç bariyere çarparak devrildi, yaralanan olmadı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?