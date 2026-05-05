Tekirdağ\'da Huzur Uygulaması

Tekirdağ'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "huzur ve güven" uygulaması yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'nde uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada, durdurulan araçlar detaylı şekilde kontrol edildi.
Sürücülerin ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Uygulamada, 645 araç kontrol edildi, 4 araç trafikten men edildi.
Araçlarda yapılan aramalarda, 27 kilogram nargile tütünü, 3 bin 500 makaron ele geçirildi.
