Tekirdağ\'da ilçe sağlık müdürleri hizmetlerin verimliliği için bir araya geldi

Tekirdağ'da ilçe sağlık müdürleri hizmetlerin verimliliği için bir araya geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda ilçe sağlık müdürleri, yürüttükleri çalışmalara ilişkin brifing verdi. İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Lütfi Çağatay Onar başkanlığındaki toplantıda il genelindeki sağlık hizmetlerinin etkinliği ve verimliliği ele alındı.
Tekirdağ'da sağlık hizmetlerinin etkinliğinin artırılması ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla İlçe Sağlık Müdürleri Toplantısı yapıldı.
İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Lütfi Çağatay Onar başkanlığında İl Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, ilçe sağlık müdürleri yürütülen çalışmalar ve hizmet süreçlerine ilişkin brifing verdi.
Toplantıda, il genelinde sunulan sağlık hizmetlerinin mevcut durumu değerlendirilerek hizmetlerin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.
Toplantıya, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hacı Bayram Zengin, Başkan Yardımcısı Yunus Yiğit, ÇEKÜS ve Kanser Birim Sorumlusu Dr. Ayça Dağdelen, Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Nurdan Filis Özbay ile İzleme Değerlendirme Birim Sorumlusu Dr. Nuriye Sedef katıldı.
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