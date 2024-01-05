Tekirdağ\'da 1 Ton Kaçak Nargile Tütünü Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 1 ton 806 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçedeki bir fabrikada bulunan bandrolsüz nargile tütünlerinin İstanbul'a götürüleceği bilgisi üzerine çalışma yapıldı.

Fabrika ve bir araçta yapılan aramada 1 ton 806 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.