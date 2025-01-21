Tekirdağ\'da Kaçak Tütün Operasyonu: 8 Gözaltı

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TEKİRDAĞ'da polisin düzenlediği operasyonda kaçak tütün ürünleri ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün ürünleri kaçakçılığına yönelik son bir hafta içinde operasyonlar düzenledi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 80 bin 280'i dolu 181 bin 880 makaron, 560 paket gümrük kaçağı sigara, 171,5 kilo nargile tütünü, 51 kilo tütün, 50 puro,8 elektronik sigara, 80 elektronik sigara likiti, sigara sarma makinesi, 1 tabanca, 10 mermi, 1 şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Haber: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,