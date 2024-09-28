Tekirdağ'da Kaçak Ürün Operasyonu

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir iş yerinde arama yaptı.

Aramada, 3 bin 375 cinsel içerikli hap, 80 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 41 kilogram tütün ve 13 sigara doldurma makinesi ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.