Tekirdağ'da Kaçak Ürün Operasyonu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir iş yerinde arama yaptı.
Aramada, 3 bin 375 cinsel içerikli hap, 80 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 41 kilogram tütün ve 13 sigara doldurma makinesi ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
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