Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer, Kadın Çalışanlar ile Bir Araya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer, Kadın Çalışanlar ile Bir Araya Geldi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer, Kadın Çalışanlar ile Bir Araya Geldi
06.03.2026 16:13  Güncelleme: 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla belediyede çalışan kadınlarla bir araya geldi. Kadınların toplumsal yaşam ve üretime kattıkları değeri vurgulayan Yüceer, Cumhuriyet'in sağladığı haklara da değindi.

(TEKİRDAĞ)- Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ bünyesinde görev yapan kadın çalışanlar ile bir araya geldi.

Başkan Candan Yüceer, Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda düzenlenen programda kadın çalışanlarla buluşarak, onların emek ve katkılarına teşekkür etti. Yüceer, kadınların toplumsal yaşamın ve üretimin temel unsuru olduğunu vurguladı, 8 Mart'ın yalnızca kutlama değil, kadın haklarını görünür kılma ve eşitliği savunma günü olduğunu belirtti.

"Kadının olduğu her yerde emek, adalet, barış, eşitlik ve demokrasi vardır"

Yüceer, "Emeği, azmi ve sabrıyla şehrimizi güzelleştiren tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte Tekirdağ'a hizmet etmek benim için büyük bir onur. Tekirdağ'ımızın her köşesindeki hizmette sizin emeğiniz, alın teriniz ve mücadeleniz var. Büyükşehir Belediyesi'nin her biriminde görev yapan, emeği, azmi ve sabrıyla şehrimizi güzelleştiren tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte Tekirdağ'ımıza hizmet etmek benim için büyük bir onur" diye konuştu.

Kadınların toplumsal yaşamın ve üretimin temel unsuru olduğunu dile getiren Yüceer, "Bu dünyada aslında her yer kadının emeğiyle şekilleniyor. Bu toplumun temeli kadınlardır. Sizler de Büyükşehir Belediyesi'nin temelini oluşturan değerli çalışanlarsınız. Kadının elinin değdiği her yer değişir, güzelleşir. Kadının olduğu her yerde emek, adalet, barış, eşitlik ve demokrasi vardır" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'in kadınlara sağladığı haklara da değinen Yüceer, "Bir Cumhuriyet kadını olarak doktor, milletvekili ve Tekirdağ'ın ilk kadın büyükşehir belediye başkanı olabilmemde Cumhuriyet'in ve kadın haklarının büyük katkısı var. Bu eşitlik mücadelesinde biz kadınlar yalnız değiliz. En büyük teşekkürümüz ise Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet'i kuran kadrolara" dedi. Yüceer, konuşmasının sonunda tüm kadın çalışanların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayarak emekleri ve katkıları için teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Kadınlar Günü, Candan Yüceer, Etkinlik, Güncel, Emekçi, 8 Mart, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer, Kadın Çalışanlar ile Bir Araya Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memurlar da emeklilere tanınan haktan faydalanmak istiyor Memurlar da emeklilere tanınan haktan faydalanmak istiyor
Amerika’da yaşayan İranlılar ülkelerine saldırıyı kutluyor Amerika'da yaşayan İranlılar ülkelerine saldırıyı kutluyor
Donald Trump duymasın İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor Donald Trump duymasın! İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor
Ukrayna, Karadeniz’de Rusya’yı vurdu Ukrayna, Karadeniz'de Rusya'yı vurdu
Trump, Hamaney’in yerine geçmesi muhtemel ismi veto etti: Kabul edilemez Trump, Hamaney'in yerine geçmesi muhtemel ismi veto etti: Kabul edilemez
Hindistan’da orduya ait savaş uçağı radardan kayboldu Hindistan'da orduya ait savaş uçağı radardan kayboldu

17:04
Trump’tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet
Trump'tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet
16:45
Tebriz’de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı
Tebriz'de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı
16:27
İsrail, İran’ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu
İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu
16:26
Operasyonun detayları: Hamaney’i ’mavi serçe’ hayattan kopardı
Operasyonun detayları: Hamaney'i 'mavi serçe' hayattan kopardı
15:04
Sudan da savaşta tarafını seçti
Sudan da savaşta tarafını seçti
14:43
Korkulan oluyor: Aliyev’den orduya “Hazır olun“ talimatı geldi
Korkulan oluyor: Aliyev'den orduya "Hazır olun" talimatı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 17:19:49. #.0.5#
SON DAKİKA: Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer, Kadın Çalışanlar ile Bir Araya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.