Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer, Kadın Çalışanlar ile Bir Araya Geldi

(TEKİRDAĞ)- Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ bünyesinde görev yapan kadın çalışanlar ile bir araya geldi.

Başkan Candan Yüceer, Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda düzenlenen programda kadın çalışanlarla buluşarak, onların emek ve katkılarına teşekkür etti. Yüceer, kadınların toplumsal yaşamın ve üretimin temel unsuru olduğunu vurguladı, 8 Mart'ın yalnızca kutlama değil, kadın haklarını görünür kılma ve eşitliği savunma günü olduğunu belirtti.

"Kadının olduğu her yerde emek, adalet, barış, eşitlik ve demokrasi vardır"

Yüceer, "Emeği, azmi ve sabrıyla şehrimizi güzelleştiren tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte Tekirdağ'a hizmet etmek benim için büyük bir onur. Tekirdağ'ımızın her köşesindeki hizmette sizin emeğiniz, alın teriniz ve mücadeleniz var. Büyükşehir Belediyesi'nin her biriminde görev yapan, emeği, azmi ve sabrıyla şehrimizi güzelleştiren tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte Tekirdağ'ımıza hizmet etmek benim için büyük bir onur" diye konuştu.

Kadınların toplumsal yaşamın ve üretimin temel unsuru olduğunu dile getiren Yüceer, "Bu dünyada aslında her yer kadının emeğiyle şekilleniyor. Bu toplumun temeli kadınlardır. Sizler de Büyükşehir Belediyesi'nin temelini oluşturan değerli çalışanlarsınız. Kadının elinin değdiği her yer değişir, güzelleşir. Kadının olduğu her yerde emek, adalet, barış, eşitlik ve demokrasi vardır" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'in kadınlara sağladığı haklara da değinen Yüceer, "Bir Cumhuriyet kadını olarak doktor, milletvekili ve Tekirdağ'ın ilk kadın büyükşehir belediye başkanı olabilmemde Cumhuriyet'in ve kadın haklarının büyük katkısı var. Bu eşitlik mücadelesinde biz kadınlar yalnız değiliz. En büyük teşekkürümüz ise Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet'i kuran kadrolara" dedi. Yüceer, konuşmasının sonunda tüm kadın çalışanların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayarak emekleri ve katkıları için teşekkür etti.