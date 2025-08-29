Tekirdağ'da denizde kadın cesedi bulundu. Kumbağ Mahallesi'nde denizde bir kişinin hareketsiz durduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin sudan çıkarttığı kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

Ukraynalı Olena Ivasenko'ya (51) ait olduğu öğrenilen ceset, otopsi için Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu morguna götürüldü.

Kaynak: aa-İHA