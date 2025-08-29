Tekirdağ'da denizde kadın cesedi bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tekirdağ'da denizde kadın cesedi bulundu

Haberin Videosunu İzleyin
Tekirdağ\'da denizde kadın cesedi bulundu
29.08.2025 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Tekirdağ\'da denizde kadın cesedi bulundu
Haber Videosu

Tekirdağ'ın Kumbağ Mahallesi'nde denizde hareketsiz bir kadın cesedi bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilen olay üzerine sağlık, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kadının yaşamını yitirdiği ve Ukraynalı Olena Ivasenko'ya ait olduğu belirlendi.

Tekirdağ'da denizde kadın cesedi bulundu. Kumbağ Mahallesi'nde denizde bir kişinin hareketsiz durduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin sudan çıkarttığı kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

Ukraynalı Olena Ivasenko'ya (51) ait olduğu öğrenilen ceset, otopsi için Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu morguna götürüldü.

Kaynak: aa-İHA

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Sahil Güvenlik, Jandarma, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Kumbağ, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da denizde kadın cesedi bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mourinho’nun Ali Koç’un elini sıkmadığı anlar Mourinho'nun Ali Koç'un elini sıkmadığı anlar
Sakarya’da kırmızı bayraklar asıldı, denize girişler yasaklandı Sakarya'da kırmızı bayraklar asıldı, denize girişler yasaklandı
Bir anda gaza basınca komşusunu ezdi Bir anda gaza basınca komşusunu ezdi
Bomba iddia: Kerem Aktürkoğlu Benfica’ya veda etti Bomba iddia: Kerem Aktürkoğlu Benfica'ya veda etti
Evde fare zehri yiyen bebek, hastanede yaşam savaşı veriyor Evde fare zehri yiyen bebek, hastanede yaşam savaşı veriyor
Gişelerde kontrolden çıkan tır jandarma aracına çarptı: 5 yaralı Gişelerde kontrolden çıkan tır jandarma aracına çarptı: 5 yaralı

14:15
TBMM Gazze gündemi için olağanüstü toplandı: Gazze’ye BM güçleri gönderilmeli
TBMM Gazze gündemi için olağanüstü toplandı: Gazze'ye BM güçleri gönderilmeli
14:06
Paylaşım rekoru kırıyor Ümit Özat’ı zora sokacak ’’Mourinho’’ videosu
Paylaşım rekoru kırıyor! Ümit Özat'ı zora sokacak ''Mourinho'' videosu
13:58
Suyun içinden çıkan cismi gören vatandaş şaşkına döndü: Hareket ediyor bu
Suyun içinden çıkan cismi gören vatandaş şaşkına döndü: Hareket ediyor bu
13:42
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe’de
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de
13:26
İsrail topyekün işgali başlattı Havadan vurulan Gazze’den ilk görüntüler
İsrail topyekün işgali başlattı! Havadan vurulan Gazze'den ilk görüntüler
13:15
CHP İstanbul seçimi için iddianame hazırlandı Özgür Çelik dahil 10 isme hapis talebi
CHP İstanbul seçimi için iddianame hazırlandı! Özgür Çelik dahil 10 isme hapis talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2025 14:27:55. #7.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da denizde kadın cesedi bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.