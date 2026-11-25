Tekirdağ'da, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla "Sessiz Yürüyüş" yapıldı.

Tekirdağ Kadın Dernekleri Platformu öncülüğünde Köprübaşı mevkisinde toplanan kadınlar, ellerinde turuncu fenerler, pankart ve dövizlerle Hükümet Caddesi'nden Hasan Ali Yücel Meydanı'na yürüdü.

Daha sonra burada tüm şehitler ve öldürülen kadınlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Platform adına açıklama yapan Türk Kadınlar Birliği Tekirdağ Şube Başkanı Nural Ülker, 25 Kasım vesilesiyle şiddete karşı ses çıkaran, birbirine omuz veren ve adalet için mücadele eden tüm kadınları saygıyla selamladıklarını söyledi.

Hiçbir kadının korku içinde yaşamak zorunda kalmadığı günleri beklediklerini dile getiren Ülker, "Kadına yönelik şiddet kuşaktan kuşağa aktarılarak, aile içinde ve toplumsal düzeyde refah ve huzuru olumsuz etkilemektedir." dedi.

Ülker, şiddetin normalleştirilmediği ve faillerin cesaretlendirilmediği bir düzen kurmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu kaydetti.

Konuşmanın ardından grup??????? dağıldı.