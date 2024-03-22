Tekirdağ'da Kamyon ile Öğrenci Servisi Çarpıştı: 2 Öğrenci Yaralandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Kamyon ile Öğrenci Servisi Çarpıştı: 2 Öğrenci Yaralandı

Tekirdağ\'da Kamyon ile Öğrenci Servisi Çarpıştı: 2 Öğrenci Yaralandı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, E.D. idaresindeki bir kamyon ile C.A. tarafından kullanılan bir okul servis minibüsü çarpıştı. Kazada, öğrenci servisinde bulunan 2 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Yaralı çocuklar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine götürüldü. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

22.03.2024 12:08
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kamyonla öğrenci servisinin çarpışması sonucu 2 öğrenci hafif yaralandı.

Gündoğdu Caddesi'nde E.D. idaresindeki 34 DRL 001 plakalı kamyon ile C.A'nın kullandığı 59 J 1057 plakalı okul servis minibüsü çarpıştı.

Kazada, öğrenci servisindeki 2 öğrenci hafif yaralandı.

Yaralı çocuklar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Kamyon ile Öğrenci Servisi Çarpıştı: 2 Öğrenci Yaralandı - Son Dakika

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