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Tekirdağ'da Kar Nedeniyle Ulaşım Sorunu Yaşanıyor - Son Dakika
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Tekirdağ'da Kar Nedeniyle Ulaşım Sorunu Yaşanıyor

Tekirdağ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı mahalle yollarında ulaşım sağlanamıyor. İl genelinde ulaşıma kapanan 10 mahalle yolunun ulaşıma açılması için ekipler çalışma başlattı. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor. Şarköy, Malkara, Muratlı ve Hayrabolu ilçelerinde kara yolları ve belediye ekipleri ana arterlerde yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece olduğu kentte, soğuk hava etkisini artırarak devam edecek.

Tekirdağ\'da Kar Nedeniyle Ulaşım Sorunu Yaşanıyor
10.01.2024 - 14:56,
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Tekirdağ'da etkili olan kar nedeniyle bazı mahalle yollarında ulaşım sağlanamıyor.

İl genelinde ulaşıma kapanan 10 mahalle yolunun ulaşıma açılması için ekipler çalışma başlattı.

Kar yağışı nedeniyle bazı caddelerde buzlanma meydana geldi. İlerlemekte güçlük çeken araçlar yolda kaldı.

Şarköy, Malkara, Muratlı ve Hayrabolu ilçelerinde zaman zaman etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kara yolları ve belediye ekipleri ana arterlerde yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri de caddelerde tuzlama çalışmaları yapıyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece olduğu kentte, soğuk havanın etkili olması bekleniyor.

Kaynak: AA
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