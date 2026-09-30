Tekirdağ'da karavanda çıkan yangını itfaiye söndürdü, karavan kullanılamaz hale geldi

Tekirdağ'da karavanda çıkan yangını itfaiye söndürdü, karavan kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'ın Bahçelievler Mahallesi'ndeki kamp alanında park halindeki karavanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında karavan kullanılamaz hale geldi.
Tekirdağ'da karavanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bahçelievler Mahallesi'nde kamp alanında park halindeki karavanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, karavan kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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