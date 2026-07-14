Tekirdağ'da Kuru Yük Gemisi Karaya Oturdu - Son Dakika
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Tekirdağ'da Kuru Yük Gemisi Karaya Oturdu

Tekirdağ\'da Kuru Yük Gemisi Karaya Oturdu
14.07.2026 15:46
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Marmara Denizi'nde karaya oturan geminin kaptanı kurtarma talebinde bulunmadı, mürettebat sağ.

MARMARA Denizi'nin Tekirdağ açıklarında, karaya oturan Sao Tome ve Principe bayraklı kuru yük gemisinin kaptanı, henüz kurtarma çalışmaları için talepte bulunmadı.

Marmara Denizi'nin Tekirdağ açıklarında, 169 metre uzunluğunda, 27,2 metre genişliğinde ve 28 bin 461 DWT taşıma kapasitesine sahip Sao Tome ve Principe bayraklı Regalo isimli kuru yük gemisi, dün saat 12.00 sıralarında, limana yanaşırken karaya oturdu. İhbarla bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Karaya oturan 27 bin 500 ton çeltik yüklü geminin 10 bin ton ürünü Tekirdağ'da limana bırakmak için yanaşmaya çalıştığı belirtildi. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen 20 mürettebatı bulunan geminin kaptanının henüz acil yardım talebinde bulunmadığı öğrenildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri gemi çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri de kurtarma operasyonuna yönelik çalışmaları kapsamında dalgıçlar gemi çevresinde ve su altında incelemelerde bulundu.

Kaynak: DHA

Marmara Denizi, Denizcilik, 3. Sayfa, Tekirdağ, Güvenlik, Ulaşım, Güncel, Dünya, Son Dakika

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