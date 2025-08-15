Tekirdağ\'da Kuvvetli Poyraz Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Tekirdağ'da 3 gündür etkili olan kuvvetli poyraz hayatı olumsuz etkiledi.
Süleymanpaşa ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle deniz taştı. Dalgaların sahil şeridini aşmasıyla sahil kesimindeki yürüyüş yolu su altında kaldı.
Fırtına nedeniyle bazı işletmelerin masa ve sandalyeleri de devrildi.
Bölgede poyrazın bu gece ve yarın da etkili olması bekleniyor.
