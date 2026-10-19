Tekirdağ\'da lodos dinince balıkçılar denize açıldı, 6 gemi seyrine devam etti

Tekirdağ'da lodos dinince balıkçılar denize açıldı, 6 gemi seyrine devam ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'da lodosun etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü ve sahilde demirleyen 6 şilep ile tanker seyrine devam etti. Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar da yeniden avlanmak için denize açıldı.
Tekirdağ'da lodosun etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.
Bölgede hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 6 şilep ve tanker, hava koşullarının iyileşmesiyle seyrine devam etti.
Olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar da rüzgarın etkisini yitirmesiyle yeniden avlanmak için denize açıldı.
Kaynak: AA
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