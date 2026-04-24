Tekirdağ'da Mavi Bayraklı Plajlar İçin Söz Vatandaşlarda

24.04.2026 17:14  Güncelleme: 18:51
(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Mavi Bayraklı plajlarda sunulan hizmet kalitesini vatandaşların geri bildirimleri doğrultusunda geliştirmek amacıyla yeni bir anket çalışmasını hayata geçirdi.

Marmara Bölgesi'nde Mavi Bayraklı plaj sayısında birinci sırada bulunan Tekirdağ'da, vatandaş memnuniyetini artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında hazırlanan "Plajlarımızı Birlikte Geliştirelim" anketi ile plaj hizmetleri vatandaşların deneyimi üzerinden geliştirilecek.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre ve Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nce hayata geçirilen anket vatandaşların plajlardan ne derece memnun kaldıklarını, görüş, öneri ve beklentilerini, hizmet standartlarının yükseltilmesi ve eksik görülen noktaların giderilmesi amacıyla değerlendirecek.

Anket çalışması yalnızca mevcut durumu değerlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda plajlarda sunulan hizmetlerin vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine göre şekillendirilmesine de önemli katkı sağlayacak.

Yaz sezonu hazırlıklarına katkı sağlamak, hizmet kalitesini artırmak ve vatandaş odaklı belediyecilik anlayışını güçlendirmek amacıyla hazırlanan anket, Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı.

Vatandaşlar, "Plajlarımızı Birlikte Geliştirelim" anketine, 'www.tekirdag.bel.tr/anket_mavi_bayrakli_plaj' web adresi üzerinden katılım sağlayarak görüş, öneri ve taleplerini iletebilecekler.

Kaynak: ANKA

