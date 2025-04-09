Tekirdağ'da Nadir Yaban Kedisi Görüntülendi - Son Dakika
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Tekirdağ'da Nadir Yaban Kedisi Görüntülendi

Erim Başkütük, Tekirdağ'da fotokapanıyla nadir yaban kedisini görüntüleyerek doğa gözlemi yaptı.

09.04.2025 17:24
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Domuz, karaca, kurt sürüsü ne ararsan var: Gizemli kediyi bile görüntüledi

Tekirdağ'da doğa gözlemcisinin fotokapanına nadir görülen gizemli yaban kedisi yansıdı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yıllardır doğayı gözlemleyen Erim Başkütük'ün kurduğu fotokapan, ormanların gizemli canlılarını görüntülüyor. Fotokapana yansıyan görüntüler belgeselleri aratmazken, en son ise doğada nadiren görülen dağ kedisi görüntülendi.

13 yıldır doğayı gözlemleyen ve farklı türleri kayda alan doğa tutkunu 32 yaşındaki Erim Başkütük, Trakya'nın yaban hayatına dair önemli bir görüntü elde etti. Kurduğu fotokapanlar sayesinde daha önce yaban domuzu, kurt, karaca sürüleri, porsuk, tilki, sansar, çakal ve tavşanı görüntülemeyi başaran Başkütük, bu kez doğada nadiren karşılaşılan yaban kedisini kayıt altına aldı.

Ormanın gölgelerinde yaşayan sessiz avcı: Yaban kedisi

Ormanlık ve dağlık bölgelerde yaşayan yaban kedisi, kaslı vücudu, griye çalan tüyleri ve kalın halkalı kuyruğuyla dikkat çekiyor. İnsanlardan uzak durması ve geceleri avlanması nedeniyle görüntülenmesi oldukça zor olan bu tür, nesli tehdit altında olan canlılar arasında yer alıyor.

"Sadece hayvanları değil doğanın değişimini de kaydediyorum"

Doğa meraklısı Erim Başkütük yaptığı açıklamada, "Çocukluğumdan beridir doğaya karşı büyük bir ilgim ve merakım var. Yaban hayatını gözlemlemeyi çok seviyorum. Trakya bölgesinde domuz, karaca, porsuk, tilki, sansar, kurt gibi türleri görüntüledim. Ama son zamanlarda özellikle uğraştığım bir tür vardı. Yakın zamanda onu da görüntülemeyi başardım. O da yaban kedisiydi. Kurduğum fotokapanlarla sadece hayvanları değil, doğanın sessizce değişimlerini de kaydediyorum. Doğanın ritmi hızla değişiyor, ki maalesef bu kötü yönde. Benim bu çalışmaları yapmamdaki asıl amaç, küresel iklim değişikliğine küçük de olsa bir farkındalık oluşturmak. Doğayı korumak demek sadece doğayı korumak değildir, geleceğimizi de korumak demektir" dedi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Nadir Yaban Kedisi Görüntülendi - Son Dakika

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