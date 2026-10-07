Tekirdağ\'da NKÜ öğrenci toplulukları stant açtı, Emniyet Müdürü öğrencilerle buluştu

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde (NKÜ) Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri başladı.

Üniversitede düzenlenen etkinlik kapsamında farklı öğrenci toplulukları stant açarak faaliyetlerini ve yeni eğitim öğretim döneminde gerçekleştirmeyi planladıkları çalışmaları öğrencilere tanıtıyor.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı da tanıtım stantlarını ziyaret ederek üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Öğrencilerle sohbet eden Turanlı, toplulukların daha önce gerçekleştirdiği faaliyetler ile 2026-2027 eğitim öğretim yılında hayata geçirmeyi planladıkları proje ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerin fikir ve hedeflerini dinleyen Turanlı, gençlerle karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.