Tekirdağ'da öğretmenler Kanara Kanyonu'nda doğa yürüyüşü yaptı - Son Dakika
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Tekirdağ'da öğretmenler Kanara Kanyonu'nda doğa yürüyüşü yaptı

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Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce bu yıl ikincisi düzenlenen "Maarifin Kalbinde Öğretmen Doğa Yürüyüşü", Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki Kanara Kanyonu'nda gerçekleştirildi.

Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce bu yıl ikincisi düzenlenen "Maarifin Kalbinde Öğretmen Doğa Yürüyüşü", Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki Kanara Kanyonu'nda gerçekleştirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, etkinliğe Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Önder Atik, Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Aslan, ilçe protokolü, kurum amirleri, hayırseverler ve öğretmenler katıldı.

Ganos Doğa Sporları Kulübü rehberliğinde gerçekleştirilen yürüyüşte katılımcılar, Kanara Kanyonu'nda doğa yürüyüşü yaptı. Programda düzenlenen iple iniş gösterisi de izlendi.

Yürüyüşün ardından takım oyunları ve müzik etkinlikleri düzenlendi. Katılımcılar ayrıca sohbet ederek vakit geçirdi.

Etkinlik kapsamında 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla şehit öğretmenler anısına fidan dikildi.

Organizasyonun hazırlanmasında görev alan kurum ve kuruluşların temsilcilerine, programın sonunda Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Önder Atik tarafından plaket takdim edildi.

Kaynak: AA
ÇerkezköyTekirdağGüncelSaraySon Dakika

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