Tekirdağ'da Önemli Ziyaret ve Eğitim

Tekirdağ Kent Konseyi Başkanı Berrin Başol Menekşe, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer'i ziyaret etti.

Tunçer ve Başol makamda bir süre görüştü.

Başol, misafirperverliği için Tunçer'e teşekkür etti.

-Tekirdağ'da "Mide Kanseri Klinik Yönetim" eğitimi yapıldı

Tekirdağ'da "Mide Kanseri Klinik Yönetim" konulu eğitim gerçekleştirildi.

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde düzenlenen eğitimde, Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Uzm. Dr. İhsan Gündüz katılımcılara sunum yaptı.

Güngüz, mide kanserinin tanı süreci, evreleme yöntemleri, güncel cerrahi yaklaşımlar ve multidisipliner tedavi planlaması ile ilgili bilgi verdi.