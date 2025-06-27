Tekirdağ'da orman yangını(2)
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Kızılcaterzi Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını havadan 4 uçak, 3 helikopter, karadan 15 itfaiye aracı, 14 arazöz ve yaklaşık 120 personelle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Yangında yaklaşık 22 hektar orman ile 18 hektar tarım arazisinin zarar gördüğü belirtildi.
Haber-Kamera: Nuri ÇAĞLAR/ŞARKÖY(Tekirdağ),
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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