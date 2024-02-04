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Tekirdağ'da Otomobil Bariyerlere Çarptı: 1 Ölü - Son Dakika
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Tekirdağ'da Otomobil Bariyerlere Çarptı: 1 Ölü

Tekirdağ\'da Otomobil Bariyerlere Çarptı: 1 Ölü

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Alper Kayış hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

04.02.2024 13:36  Güncelleme: 13:37
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TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Alper Kayış (20) hayatını kaybetti.

Kaza, Muratlı ilçesi çevre yolunda Müsellim Mahallesi kavşağına meydana geldi. Alper Kayış'ın kontrolünü yitirdiği 44 HU 633 plakalı otomobil, refüje çarptı. Kazada, otomobil hurdaya dönerken, ihbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücü Kayış'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı ve polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Alper Kayış'ın cansız bedeni Muratlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Otomobil Bariyerlere Çarptı: 1 Ölü - Son Dakika
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