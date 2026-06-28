Tekirdağ'ın Saray ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.
T.T'nin kullandığı 59 AKB 887 plakalı otomobil ile Y.G'nin kullandığı 35 AFE 176 plakalı otomobil Bağlar Işıklı Kavşağı'nda çarpıştı.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Otomobil Çarpışması: İki Sürücü Yaralı - Son Dakika
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