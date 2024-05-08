Tekirdağ'da Otomobilde Uyuşturucu Bulundu, Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Otomobilde Uyuşturucu Bulundu, Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ\'da Otomobilde Uyuşturucu Bulundu, Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, TOKİ uygulama noktasında durdurdukları bir otomobilde yapılan aramada 436 gram sentetik uyuşturucu ve 21 gram kokain ele geçirdi. Otomobilin sürücüsü S.İ. gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

08.05.2024 10:43
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Tekirdağ'da otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, TOKİ uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Ekipler aracın bagajında yaptığı aramada, 436 gram sentetik uyuşturucu ve 21 gram kokain ele geçirdi.

Gözaltına alınan otomobilin sürücüsü S.İ'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Otomobilde Uyuşturucu Bulundu, Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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