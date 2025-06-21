Tekirdağ'da 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hayrabolu ve Çerkezköy ilçesinde bazı adreslerde ruhsatsız silah bulundurulduğu bilgisi üzerine arama yaptı.
Evlerde ve bazı şüphelilerin üst aramasında 6 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda tabanca fişeği ele geçirildi.
Adreste bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Ruhsatsız Silah Operasyonu - Son Dakika
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