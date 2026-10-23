Tekirdağ\'da sağanak Hükümet ve Hayrabolu caddelerinde su birikintisi oluşturdu

Tekirdağ'da sağanak Hükümet ve Hayrabolu caddelerinde su birikintisi oluşturduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'da aniden başlayan yağış kısa sürede kuvvetli sağanağa dönüştü. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar şemsiyelerle korunmaya çalışırken bazıları otobüs duraklarına sığındı; Hükümet ve Hayrabolu caddelerinde su birikintileri oluştu.
Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte aniden başlayan yağış, kısa sürede kuvvetli sağanağa dönüştü.
Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar şemsiyelerle korunmaya çalışırken bazıları otobüs duraklarına sığındı.
Hükümet Caddesi ve Hayrabolu Caddesi'nde su birikintileri oluştu.
Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gün boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
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