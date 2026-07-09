Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.
Kentte aniden başlayan yağış, kısa sürede kuvvetli sağanağa dönüştü.
Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar şemsiyelerle korunmaya çalışırken bazıları otobüs duraklarına ve parklardaki kamelyalara sığındı.
Bazı caddelerde su birikintileri oluştu.
Hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gün boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Sağanak Yağış - Son Dakika
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