Tekirdağ kent merkezinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.
Süleymanpaşa ilçesine bağlı Ormanlı, Şarköy ilçesine bağlı Güzelköy mahallelerinin yüksek kesimleri, Ganos Dağı ve etekleri kar yağışının ardından beyaza büründü.
Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte, kar yağışının yüksek kesimlerde devam etmesi bekleniyor.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Sağanak Yağış Kar Yağışına Dönüştü - Son Dakika
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,11 değer kazanarak 8.939,82 puana çıktı. Bankacılık endeksi değer kaybederken, holding endeksi değer kazandı. Bilişim sektörü en fazla kazandıran, spor sektörü ise en çok kaybettiren oldu. Küresel piyasalarda risk iştahı sınırlı da olsa pozitif seyrediyor. Fed'in para politikası kararları ve Powell'ın açıklamaları takip ediliyor.
Konya'da bulunan Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi, down sendromlu bireyler ve ailelerine hizmet sunarak yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Merkezde down sendromlu bireylere özel eğitimler, fizyoterapi, spor, dil ve konuşma terapisi gibi hizmetler veriliyor. Ayrıca, down sendromlu bireylerin topluma uyum sağlamaları için hayat boyu öğrenme programı uygulanıyor. Merkezde ailelere de psikolojik destek sağlanıyor ve çeşitli faaliyetler düzenleniyor. Ailelerin ve yardımseverlerin desteğiyle merkezdeki eğitim masraflarının büyük bir kısmı karşılanıyor.
Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, Bakırlı Mahallesi'nde düzenlenen halk buluşmasında vatandaşlara hitap etti. Gündoğdu, mahallede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verirken, doğal gaz müjdesi de verdi. AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ise Cumhur İttifakı'na destek çağrısı yaptı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, çeşitli programlar için Şanlıurfa'ya geldi. Konut temel atma töreni, görüşmeler ve istişare toplantısı yapacak.
Ekmek teknesi diyerek satın aldığı Mercedes minibüs başına dert oldu, sıfır araçtaki arızayı yetkili servislerde düzeltemedi. Sivas'ta yaşayan bir vatandaş, Mercedes firmasına ait sıfır kilometre bir minibüs aldı. Sıfır aracı 4 gün sonra arıza verdi. 5 kez servise gittiğini ancak çözüm bulunamayınca mağdur vatandaş çareyi, firmayı şikayet etmekte buldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, yurdun doğu bölgelerinde bugün ve yarın kuvvetli yağışlar bekleniyor. Yağışlar zamanla karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde görülecek. Doğu Akdeniz'de ise sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
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