Tekirdağ\'da Sağanak Yağış Kar Yağışına Dönüştü

BIST 100 Endeksi Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,11 değer kazanarak 8.939,82 puana çıktı. Bankacılık endeksi değer kaybederken, holding endeksi değer kazandı. Bilişim sektörü en fazla kazandıran, spor sektörü ise en çok kaybettiren oldu. Küresel piyasalarda risk iştahı sınırlı da olsa pozitif seyrediyor. Fed'in para politikası kararları ve Powell'ın açıklamaları takip ediliyor.