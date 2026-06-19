Tekirdağ'da Sahipsiz Hayvanlar İçin Toplantı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Sahipsiz Hayvanlar İçin Toplantı

19.06.2026 09:47
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Sahipsiz hayvanların korunması için Tekirdağ'da İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı.

Tekirdağ'da sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmaların ele alındığı İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Recep Soytürk başkanlığında, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, ilgili mevzuat kapsamında yerel yönetimlerin hayvan bakımevi ve doğal yaşam alanı kurma çalışmaları ile mevcut kapasiteleri değerlendirildi.

Belediyelerin sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik yürüttüğü ve planladığı çalışmaların görüşüldüğü toplantıda, kısırlaştırma faaliyetleri, rehabilitasyon süreçleri ve kurumlar arasında koordinasyon gerektiren konular ele alındı.

Katılımcılar, sahipsiz hayvanların korunması ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıya, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Arzu Çebi, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Güngör, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Gökay İnal, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ile kurul üyeleri katıldı.

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, Yerel Yönetim, Tekirdağ, 3. Sayfa, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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