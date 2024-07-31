Tekirdağ'da saman yüklü tır devrildi, 5 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde saman yüklü tırın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, T.D'nin kullandığı 25 ABR 575 plakalı saman yüklü tır, Arzulu Mahallesi'nde devrildi.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü T.D ile tırda bulunan 4 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar Muratlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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